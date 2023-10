Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

WEHBACH – Zweite Unternehmensnetzwerktreffen in der Verbandsgemeinde Kirchen bei enerix in Wehbach

Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hatte nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Juni im Kirchener Rathaus jetzt ein weiteres Netzwerktreffen organisiert. Rund 30 Unternehmer waren der Einladung ins gastgebende Unternehmen enerix in Wehbach gefolgt.

Begrüßt wurden die Anwesenden vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, und dem Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen, Tim Kraft. Der Dank ging an Alan Hughes, Geschäftsführer von enerix, der das Treffen in den neuen Räumlichkeiten ermöglicht hatte. „Ziel ist und bleibt es weiterhin, die Unternehmen untereinander zu vernetzen und unsere Region gemeinsam zu stärken“, erklärte Kraft.

Alan Hughes stellte zu Beginn das Unternehmen und den Standort in Wehbach vor. „Wir sind froh, dass wir in der Verbandsgemeinde Kirchen einen weiteren attraktiven Standort für unser Unternehmen gefunden haben. Über das Unternehmensnetzwerk der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen können wir schnelle und unkomplizierte Kontakte vor Ort aufbauen“, berichtete Hughes.

An dem Abend standen der Ausbau des 5G-Netzes, der Glasfaserausbau und der Fachkräftemangel im Mittelpunkt. Darüber hinaus möchte man die Thematik der verbandsgemeindeweiten Werbegemeinschaft weiter diskutieren. Ein Vorschlag aus der Runde bestand darin, die Region ganzheitlicher zu betrachten. Mit Unterstützung des Unternehmensnetzwerks könnten hierzu weitere Möglichkeiten erörtert und Impulse auf den Weg gebracht werden.

Das nächste Netzwerktreffen ist für den Januar 2024 geplant. Laut Wirtschaftsförderung Kirchen wird auch dieses wieder außerhalb des Kirchener Rathauses stattfinden können. „Ein Unternehmerpaar hat uns direkt ihre Räumlichkeiten für die nächste Zusammenkunft angeboten, was uns sehr freut. Solches Engagement brauchen wir in unserer Region“, wird Riccarda Vitt, Mitarbeiterin von Tim Kraft, zitiert.

Wer als Unternehmen in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) von dem Netzwerk partizipieren möchten, kann mit der Wirtschaftsförderung über wfk-sieg.de oder per Mail an wfk@kirchen-sieg.de Kontakt aufnehmen.

Foto: Zum 2. Netzwerktreffen der Unternehmer hatte die Wirtschaftsförderung der VG Kirchen nach enerix in Wehbach eingeladen. (Foto: Wirtschaftsförderung/Riccarda Vitt)