Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – Neuberufenen-Workshop mit vielen Informationen für neue Professorinnen und Professoren an der Hochschule Koblenz

Wie gestalte ich meine Vorlesungen noch interessanter? Wer unterstützt mich bei einem Forschungsantrag? Und wie baue ich Kontakte zu den Unternehmen und sozialen Einrichtungen der Region auf? Professorinnen und Professoren, die ihre Tätigkeit an der Hochschule Koblenz aufnehmen, haben viele Fragen. Um sie kompakt mit den wichtigsten Informationen zu versorgen und eine Plattform zum Netzwerken zu bieten, lud die Hochschule Koblenz die Neuberufenen der letzten Zeit zu einem Neuberufenen-Workshop im Deinhard´s Gewölbekeller in Koblenz ein.

Bei dieser Veranstaltung lernten die frisch gebackenen Professorinnen und Professoren wichtige Ansprechpersonen kennen, die ihnen verschiedene Serviceleistungen und Möglichkeiten präsentierten. Unter anderem sprach Prof. Dr. Andreas Hesse als einer der Innovationspreisträger an der Hochschule Koblenz über gute Lehre, während Prof. Dr. Maik Kschischo über seine Erfahrungen im Aufbau der Forschungsaktivitäten berichtete. Dr. Julia Gehres stellte das QualiPROF-Programm für Neuberufene vor, das individuelle professorale Weiterbildung und Personalentwicklung ermöglicht.

Weitere Kurzvorträge thematisierten verschiedene Unterstützungsangebote in den Bereichen Lehre, Forschung und Transfer. Zudem konnten sich die insgesamt acht Neuberufenen in zwei Breakoutsessions zu den Themenfeldern „Lehre“ sowie „Forschung und Transfer“ austauschen.

Die halbtägige Veranstaltung in inspirierendem Ambiente zwischen Weinflaschen und Fässern moderierte Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. „Die Arbeit einer Hochschulprofessorin oder eines Hochschulprofessors unterscheidet sich erheblich von der einer Tätigkeit in der Wirtschaft“, weiß Stoffel aus eigener Erfahrung, „umso wichtiger ist es uns, Sie bei dem herausfordernden Start in die Hochschulprofessur zu unterstützen.“ Um die Orientierung im Hochschulsystem zu erleichtern und die interdisziplinäre Vernetzung zu forcieren, werde die Hochschule Koblenz auch künftig alle neuen Professorinnen und Professoren zu diesem Format einladen.

Organisiert wurde der Workshop als Teil eines neuen Onboarding-Konzeptes für Neuberufene vom Team des Projektes ProKOhoch2, welches sich zentralen Herausforderungen der professoralen Personalgewinnung und -entwicklung widmet.