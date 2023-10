Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – VHS Neuwied mit neuem Schwerpunktthema und neuen regionalen Kooperationspartnern

Gut vernetzt zu sein, war noch nie so wichtig wie heute. Egal, ob im beruflichen oder privaten, im analogen oder im digitalen Leben – man kommt an „Networking“ oder in einfachem Deutsch „Kontakte und Verbindungen knüpfen und pflegen“ einfach nicht vorbei. Im Netzwerk der modernen Gesellschaft will die Volkshochschule Neuwied ein Knotenpunkt sein. Neben der sozialen Vernetzung von Menschen steht dabei auch die effektive Nutzung technologischer Möglichkeiten zur Bereitstellung von noch vielfältigeren und interessanteren Bildungsangeboten im Fokus. Aus diesem Grund hat sich die vhs Neuwied im Projekt „vro“ (vhs regional online) mit anderen Volkshochschulen aus der Region zusammengeschlossen und ein gemeinsames digitales Angebot für ortsunabhängiges Lernen auf die Beine gestellt.

„Vernetzt“ heißt passenderweise auch das neue Schwerpunktthema, mit dem die Volkshochschule Neuwied im September ins zweite Semester 2023 gestartet ist. Hiermit folgt sie dem Deutschen Volkshochschulverband, der auf die Herausforderungen und die Chancen einer in jeglicher Hinsicht vernetzten Gesellschaft aufmerksam machen will. Weitere Informationen lassen sich bei der vhs Neuwied (www.vhs-neuwied.de; 02631-802 5510) oder unter https://vhs-rlp.de/vro/ abrufen.