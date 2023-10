Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

A K T U E L L – ALTENKIRCHEN – Festnahme nach Raubüberfall auf Lotto-Geschäft in Altenkirchen

Nach dem Raubüberfall in Altenkirchen am Montagvormittag, 16. Oktober 2023 erkannte eine Zeugin gegen 12:00 Uhr im Stadtgebiet eine Person eindeutig wieder, von der sie zuvor überfallen worden war. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Mann sofort festnehmen. Durch die ermittelnden Beamten der Kriminalinspektion Betzdorf begannen intensive Ermittlungen gegen den circa 25 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.

Durch eine Richterin des Amtsgerichts Koblenz wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Festgenommenen erlassen.

Es muss geklärt werden, ob der Festgenommene auch für die weiteren Raubüberfälle in Altenkirchen 01. September 2023, Lotto-Totto in der Marktstraße, 16. September 2023, Lotto-Totto in der Marktstraße und 12.10.2023, Friseurgeschäft, Quengelstraße als Täter in Frage kommt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz wird je nach Fortgang der Ermittlungen beim Amtsgericht Koblenz einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Quelle: Polizei