Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Sachbeschädigung in Weyerbusch an PKW

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14. Oktober 2023, 22:30 Uhr und Sonntag, 15. Oktober 2023, 09:00 Uhr wurden in der Herchener Straße in Weyerbusch an zwei PKW die Reifen zerstochen. Quelle: Polizei