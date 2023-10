Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach.

Samstag, 14. Oktober 2023, kam es in der Zeit zwischen 17:45 und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Rheinbreitbach. Ein unbekannter Unfallverursacher dürfte beim Ein- oder Ausfahren in eine Parktasche einen parkenden grauen Mitsubishi beschädigt haben. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bzw. das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden. Quelle: Polizei