Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr in Linz am Rhein.

Samstagnachmittag, 14. Oktober 2023, erfolgte durch die Polizeiinspektion Linz am Rhein auf der B 42, Ortsdurchfahrt Linz, eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr. Im Zeitraum zwischen 14:30 und 16:00 Uhr wurden mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Quelle: Polizei