Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsbehinderungen durch Sturm

Samstagmorgen, 14. Oktober 2023, kam es infolge der stürmischen Witterungsverhältnisse zu mehreren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume in den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel. So musste unter anderem die B 42 zwischen Leubsdorf und Ariendorf im Zeitraum 05:30 bis 08:40 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, da mehrere Bäume drohten, auf die Fahrbahn zu stürzen. Darüber hinaus kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrzeugführer auf der B 42 mit einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn kollidierte. Die Gefahrenstellen konnten durch den Einsatz von Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei beseitigt werden. Zu Personenschäden kam es nicht. Quelle: Polizei