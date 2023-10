Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

EITELBORN – Mehrere Verkehrsdelikte durch drei Motocrossfahrer in der Gemarkung Eitelborn

Sonntagmittag, 15. Oktober 2023, gegen 14 Uhr, befuhr eine Gruppe von drei Personen mit ihren Motocross-Maschinen ohne Straßenzulassung in einem Waldgebiet in der südlichen Gemarkung von Eitelborn verbotswidrig einen unbefestigten Weg. Durch einen der drei Motocross-Fahrer wurde ein Spaziergänger derart gefährdet, dass sich der nur durch einen Sprung zur Seite vor einer drohenden Kollision in Sicherheit bringen konnte. Der Mann verständigte die Polizei, so dass mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Montabaur und Bad Ems im Nahbereich nach den drei Motocross-Fahrern fahndeten. Gegen 14:25 Uhr kam es in der Ortslage Eitelborn, Helfensteinstraße, zu einem Unfallgeschehen zwischen einem Crossfahrer aus der Gruppe und einem Streifenwagen. Es entstand Sachschaden an beiden Kfz., verletzt wurde niemand. Das an den Tag gelegte unbesonne Verhalten der drei Motocross-Fahrer führte zur Einleitung mehrere Strafverfahren, denen sich sie nun stellen müssen. Quelle: Polizei