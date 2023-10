Veröffentlicht am 15. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – Ältere Frau auf der Karthause geschubst

Sonntagmorgen, 15. Oktober 2023 zwischen 08:00 und 08:30 Uhr, ging eine ältere Frau den Fußgängerüberweg in der Wismarer Straße auf der Karthause entlang, als sie plötzlich nach eigenen Angaben von einer unbekannten Person so stark von hinten geschubst wurde, dass sie nach vorne fiel und sich verletzte. Sie musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gibt es Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. zur Täterschaft machen können? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 Quelle: Polizei