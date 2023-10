Veröffentlicht am 14. Oktober 2023 von wwa

MAINZ – BETZDORF – Besucherfahrt nach Mainz mit MdL Wäschenbach: Interessante Einblicke in die Landespolitik

MdL Michael Wäschenbach Lud Mitglieder der CDU Brachbach, des VdK Herdorfs sowie den Molzhainer Bürgermeister Werner Steffens zu sich in den Landtag nach Mainz ein. Die Besuchergruppe unternahm eine gemeinsame Busfahrt in die Landeshauptstadt und zur Wirkungsstätte Wäschenbachs, um Einblick in die politischen Strukturen und Prozesse des Landes Rheinland-Pfalz zu erhalten. Der Tag begann mit einer spannenden Führung durch das ZDF in Mainz, wo die Besucher einen Eindruck der Arbeitsabläufe des öffentlich-rechtlichen Senders erhielten.

Im Anschluss führte der Weg direkt in den Landtag, wo engagierte Gespräche über die Landes- und Regionalpolitik geführt wurden. Die Besucher hatten dabei die Gelegenheit, ihre Anliegen mit dem Abgeordneten Michael Wäschenbach zu diskutieren. Eindeutiger Schwerpunkt der Debatte war das Thema der Gesundheitsversorgung, insbesondere der haus- und fachärztlichen Versorgung und die Zukunft der Krankenhäuser. Der Abgeordnete beruhigte die Besucherinnen und Besucher, dass es zwar erhebliche Veränderungen bei den Krankenhäusern geben werde, eine wohnortnahe Notfallversorgung jedoch erhalten bleibe.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde die Besichtigung des Landtags fortgesetzt, inklusive einer Führung durch die renovierten Räumlichkeiten des Deutschhauses.

„Es ist mir immer ein wichtiges Anliegen, Bürger aus dem Wahlkreis nach Mainz einzuladen und ihnen die Arbeit im Landtag näher zu bringen. Besonders auch unsere Arbeit als CDU-Fraktion“, so Wäschenbach.