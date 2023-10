Veröffentlicht am 14. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren am 3. November

Die Kinder bitten um finanzielle Hilfe und teilen per E-Mail ihre Handynummer mit. Nach einer kurzen Schilderung der Notsituation wird ein fünfstelliger Geldbetrag überwiesen. Der Empfänger – ein Betrüger. So ist es erst kürzlich wieder auch im Landkreis Neuwied passiert. Doch es ist möglich, sich vor vergleichbaren Vorfällen zu schützen. Die von der Polizei ausgebildeten Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied informieren ratsuchende Seniorinnen und Senioren an jedem ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr kompetent über solche Betrugsversuche und andere sicherheitsrelevante Themen.

Auch Verbraucherschutz, Haustürgeschäfte, Gewinnmitteilungen und Kaffeefahrten sind bei Bedarf Gegenstand der Beratung. Dabei können Fragen zu allen möglichen Bereichen gestellt werden. Die nächste Sprechstunde in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied wird am Freitag, 3. November, angeboten. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.