Veröffentlicht am 14. Oktober 2023 von wwa

VG KIRCHEN – „Hilfe, ich habe das Internet gelöscht!“ – Infoveranstaltung für Senioren – Digitalbotschafterinnen der VG-Kirchen erklären Umgang mit Tablet und Smartphone

Wie Senioren einen leichten Einstieg in die digitale Welt finden, ist Thema einer Infoveranstaltung der Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen, Andrea Keßler. Gemeinsam mit den beiden Digitalbotschafterinnen der Verbandsgemeinde Kirchen, Anka Dabelstein und Brigitte Utsch, wird in lockerer Atmosphäre der Umgang mit Tablet und Smartphone erklärt. Termin ist am Montag, 16. Oktober 2023 um 15.00 Uhr im Mehrgenerationentreff im Kath. Pfarrheim in der Kirchstraße 4 in 57548 Kirchen.

„Auch bei älteren Menschen steigt das Interesse an digitalen Angeboten. Dennoch trauen sich viele den Umgang mit moderner Technik nicht zu. Dabei können gerade Menschen davon profitieren, die nicht mehr so mobil sind“, so Andrea Keßler. Damit Senioren die Scheu vor dem Internet verlieren, stehen die Digitalbotschafterinnen an dem Nachmittag mit Rat und Tat zur Seite. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, an Tablets selbst auszuprobieren, was das Internet für vielfältige Möglichkeiten bereithält.

Für eine bessere Planung wird um Anmeldung unter der Rufnummer 0160/93873970 gebeten.