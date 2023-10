Veröffentlicht am 13. Oktober 2023 von wwa

BAD EMS – Schwerer Raub in Bad Ems – Festnahme der Täter

Am Sonntagmorgen, 01. Oktober 2023 kam es zwischen 02:15 und 02:25 Uhr zu einem schweren Raub in Bad Ems, in der Römerstraße. Der später Betroffene gewann in der Spielbank einen Bargeldbetrag im vierstelligen Eurobereich. Nach Verlassen der Spielbank und auf dem Weg zu seinem Fahrzeug wurde er von zwei maskierten Personen zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Einer der Täter führte einen Schlagring und einen Schlagstock mit. Der andere Täter richtete eine Schusswaffe auf den Mann. Bevor die Täter die Geldbörse an sich nahmen, wurde der Betroffene mit der Faust auf den Kopf geschlagen und erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen von Kriminalinspektion Montabaur und Staatsanwaltschaft Koblenz konnten am Mittwoch, 11. Oktober 2023 bei drei Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 20 Jahren Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt werden. Es konnte umfangreiches Beweismaterial gesichert werden. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt. Quelle: Polizei