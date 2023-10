Veröffentlicht am 13. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Körperverletzung in Altenkirchen

Donnerstagnachmittag, 12. Oktober 2023 gegen 15:45 Uhr ist ein 29-jähriger Mann am Bussteig 2 des Busbahnhofs in Altenkirchen von zwei Personen angegriffen. Er beschreibt die Täter als Personen mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, die schwarz gekleidet waren. Einer der Täter sei circa 1,80 Meter groß, schlank und mit einem schwarzen Tuch maskiert gewesen. Der andere sei circa 1,60 Meter groß, stämmig und mit einer schwarzen Weste bekleidet gewesen. Beide Täter seien anschließend in Richtung des nahegelegenen Rewe- Marktes gelaufen. Eine nicht bekannte Zeugin habe dem Betroffenen geholfen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei