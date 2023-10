Veröffentlicht am 13. Oktober 2023 von wwa

DIERDORF – Kita-Ausbau im Kreis Neuwied geht voran – Spatenstich: 25 weitere Plätze für die Kita „Haus Holzbachfrösche“ in Dierdorf

Mit gerade mal 32 Plätzen startete die Kita „Haus Holzbachfrösche in Dierdorf bei ihrer Eröffnung im Jahr 2011. Um den wachsenden Bedarf zu decken, mussten immer wieder neue Konzepte her und das Platzangebot stetig erweitert werden. Mit einer „Übergangslösung“ und einer Außengruppe konnte, wenn auch nur provisorisch und zeitlich Befristet, das Angebot auf 70 Plätze erweitert werden. „Die Nachfrage für ein Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren steigt jedoch weiter. Zudem wurde bei der Umsetzung des KiTa-Gesetzes deutlich, dass nicht alle Kinder mit einem warmen Mittagessen versorgt werden können,“ erklärt Landrat Achim Hallerbach. Um eine Dauerlösung zu schaffen und das ausgedehnte Platzangebot zu verstetigen, hat die Stadt Dierdorf eine Erweiterung der Kita „Haus Holzbachfrösche“ auf den Weg gebracht. Auf dem Nachbargelände konnte nun der Spatenstich für den neuen Anbau erfolgen. Das Kitaangebot wird kann dadurch dauerhaft auf 95 Plätze mit einer Betreuungszeit von mindestens sieben Stunden erweitert werden.

„Beim Kita-Ausbau gibt es zunehmend Handlungsdruck. Die Platznachfrage ist in den letzten fünf Jahren stark angestiegen“, berichtet Landrat Achim Hallerbach, „Gründe dafür sind nicht nur die hohen Geburtenzahlen und das frühere Zugangsverhalten der Kinder in die Kita. Auch das kostenlose Kita-Angebot lockt weiterhin Familien aus angrenzenden Bundesländern in den Kreis Neuwied,“ ergänzt der Landrat.

Der Anbau wird drei weitere Gruppenräume umfassen, die jeweils mit einem eigenen kleinen Sanitärbereich (WC und Wickelbereich) ausgestattet werden. Außerdem wird eine Küche mit notwendigen Nebenräumen, eine Mensa, ein Schlafraum und eine Matschschleuse angebaut. Mit 25 weiteren Plätzen wird die Kita „Haus Holzbachfrösche“ zukunftsfähig aufgestellt.

„Auch bei dem neuen Projekt wird wieder auf Nachhaltigkeit gesetzt, wie das auch schon bei dem „Energieplus-Kindergarten“ Holzbachfrösche der Fall war“, betont Dierdorfs Stadtbürgermeister Thomas Vis. Insgesamt sei man für den Neubau gut aufgestellt. „Wir rechnen mit der Fertigstellung und einem Einzug im Herbst 2024. Die Tiefbauarbeiten durch die Dierdorfer Firma WWB sind bereits in vollem Gange. Der enge Austausch mit allen Akteuren, war bereits in der Planungsphase sehr erfolgreich und hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Bauprojekt reibungslos voranschreitet,“ so Thomas Vis.

Die Gesamtkosten der Erweiterung belaufen sich auf 3,03 Mio. Euro. Förderbar durch das Land Rheinland-Pfalz sind davon 449.500 Euro. Auf Grundlage einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes, übernimmt der Kreis Neuwied 40 Prozent der restlichen 2.580.500 Euro. Die Stadt Dierdorf trägt die übrigen 60 Prozent.

Foto: Hintere Reihe von links: Michael Schmitt (WWB), Rolf Scheyer (Beigeordneter Stadt Dierdorf), Patrick Hahn (Architekt Böhm & Hahn), Thomas Vis (Stadtbürgermeister Dierdorf), Berthold Böhm (Architekt Böhm & Hahn), Landrat Achim Hallerbach und Ulrich Schreiber (1.Beigeordneter der Stadt Dierdorf). Vordere Reihe von links: Kitaleiterinnen Fabienne Jestel und Jara Peters mit Kindern aus der Kita Holzbachfrösche. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)