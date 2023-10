Veröffentlicht am 13. Oktober 2023 von wwa

LUCKENBACH – SUCCESS 2023: Vorsprung durch Innovation – GTV Verschleißschutz GmbH aus Luckenbach mit dem ersten Platz ausgezeichnet

Sechs kleine und mittlere Unternehmen aus Rheinland-Pfalz konnten beim diesjährigen Technologiewettbewerb SUCCESS mit selbst entwickelten neuen Produkten, Verfahren, technologieorientierten Dienstleistungen und anspruchsvollen IT-Vorhaben überzeugen, die als innovative Neuentwicklungen bereits auf dem Markt erfolgreich sind. Dr. Martin Hummrich, Abteilungsleiter für Mittelstand, Industrie und Innovation im Wirtschaftsministerium, und Dr. Ulrich Link, Mitglied des Vorstandes der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), ehrten die ausgezeichneten Unternehmen im Rahmen einer Prämierung im Foyer der ISB in Mainz. Insgesamt ist der Wettbewerb mit 60.000 Euro dotiert.

Mit 15.000 Euro und damit der höchsten Prämie wurde die GTV Verschleißschutz GmbH aus Luckenbach ausgezeichnet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Reduzierung von Feinstaubemission durch Verschleißschutzschichten an Bremsscheiben voranzutreiben. Wesentliches Merkmal sind hierbei neue Metalllegierungen für die Beschichtung der Bremsscheiben, die ein Kosteneinsparpotenzial von 50 Prozent ermöglichen.

„Unser Mittelstand ist am Puls der Zeit. Das belegen die diesjährigen SUCCESS-Gewinner erneut. Die entwickelten Lösungen und Technologien sind enorm vielfältig. Auch das beeindruckt mich. Ich gratuliere allen Unternehmen ganz herzlich und möchte mich auch für deren Innovationsfreude und Mut bedanken“, sagte Abteilungsleiter Dr. Martin Hummrich bei der Verleihung in Mainz.

ISB-Vorstandsmitglied Link betonte in seiner Ansprache: „Wir leben aktuell in einer Zeit der großen Herausforderungen. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, braucht es kluge Ideen und mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, ihre Vision zu verwirklichen und veraltete Geschäftsmodelle zu hinterfragen. Die Preisträger des SUCCESS-Wettbewerbs sind dafür beispielhaft und setzen in ihrer jeweiligen Branche neue Maßstäbe.“ Als landeseigenes Förderinstitut sei es Aufgabe der ISB, unternehmerische Weitsicht mit Darlehens-, Bürgschafts- und Venture-Capital-Programmen sowie mit Zuschüssen aus Landesmitteln und Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu unterstützen.