Veröffentlicht am 13. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – MINT-Mobil für Lehrkräfte: MINT-Fortbildung an der Hochschule Koblenz

Der demographische Wandel und die Angst vor vermeintlich schweren MINT-Fächern befeuern den Fachkräftemangel im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Um dem entgegen zu wirken und auf breiter Basis zu informieren, bietet die Hochschule Koblenz jedes Jahr eine MINT-Fortbildung für Lehrkräfte an, denen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren die wichtige Aufgabe zukommt, Schülerinnen und Schüler für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern. Die Veranstaltung ist eine Ergänzung zum MINT-Mobil, das regelmäßig mit Technikworkshops die Schulen der Region besucht und stellt damit die konsequente Arbeit entlang der Bildungskette sicher.

Die sieben teilnehmenden Lehrkräfte kamen von Gymnasien und Realschulen plus aus den Landkreisen Mayen-Koblenz, Cochem, Neuwied sowie dem Westerwaldkreis. Eine Lehrkraft kam sogar eigens aus Pirmasens angereist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren zunächst organisatorische Details dazu, wie sie das MINT-Mobil der Hochschule Koblenz für ihren Unterricht nutzen können. In der Folge wurden einige Bausätze technisch erläutert und im Anschluss auch praktisch aufgebaut. Die Lehrkräfte durchliefen exemplarisch an wenigen Versuchen das, was die Tutorinnen und Tutoren des MINT-Mobils den Schulklassen vermitteln – den Spaß an der Technik.

Wie auch bei den Schülerinnen und Schülern konnte bei den Lehrkräften der gleiche Effekt beobachtet werden: Lernen durch Ausprobieren ist nicht nur eine Phrase, sondern zentraler Aspekt der Fortbildung. Das eigene Ausprobieren ermöglicht eine ganz eigene und viel tiefere Erfahrung für das technische Verständnis und die Zusammenhänge. So wundert es nicht, dass die Termine für das MINT-Mobil schon bis ins Jahr 2024 hinein ausgebucht sind und der nächste Termin für die MINT-Fortbildung bei den meisten schon fester Bestandteil im Kalender für 2024 ist.

Infos zum MINT-Mobil der Hochschule Koblenz unter www.hs-koblenz.de/mint-mobil.