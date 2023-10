Veröffentlicht am 12. Oktober 2023 von wwa

ALMERSBACH – Verkehrsunfallflucht auf der K 32 bei Almersbach

Mittwochabend, 11. Oktober 2023 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 32 im Bereich Almersbach mit Fahrtrichtung Oberwambach. Ein grauer Opel Corsa, besetzt mit einer männlichen Person, prallte auf der K 32 in die Schutzplanke, der Fahrer beging im Anschluss Unfallflucht. Der Opel wurde vermutlich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei