ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: Oktober-Konzert mit Xin Ye Miao

Xin Ye Miao gastiert am Sonntag, 22. Oktober, im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. Unter dem Titel „Juwelen der Klassik“ spielt Xin Ye Miao Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Franz Liszt.

„Die klassische Musik wirkt, wie von der Zeit vergoldet, und wenn sie in Ihren Ohren erklingt, weckt sie die wahre emotionale Bedeutung der Musik“, schreiben die Weltklassik-Macher in ihrer Einladung zum Oktober-Konzert. Und weiter: „Dazu trägt natürlich auch die bemerkenswerte Glanzreise des Spielers bei!“ Xin Ye Miao wurde 2006 in China geboren. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Klavier. Bereits im Alter von neun Jahren gab er ein Solokonzert und erhielt den Status des „Piano Performance Grade of Shanghai Conservatory of Music“. Er gewann zahlreiche Preise, wurde 2019 zum „Taiwan Chinese International Piano Art Festival“ ins Ningbo Steinway Center eingeladen. 2021 gewann er den ersten Preis des „Yamaha Asia Scholarship“. Derzeit studiert er bei Wolfram Schmitt-Leonardy in Mannheim.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. (Foto: Xin Ye Miao). Weitere Informationen: www.weltklassik.de

