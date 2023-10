Veröffentlicht am 12. Oktober 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Strom von meinem Balkon – Web-Seminar der Verbraucherzentrale und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Mit Steckersolar-Geräten können auch Mieterinnen und Mieter eigenen Strom erzeugen.

Am Dienstag, 24. Oktober, informiert die Verbraucherzentrale in einem Web-Seminar worauf bei Balkonkraftwerken zu achten ist. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld statt.

Photovoltaik-Anlagen sind etabliert und tragen in Deutschland aktuell zu neun Prozent an der gesamten Stromerzeugung bei. Aber nicht jeder Haushalt hat ein Dach oder das nötige Geld für eine große Photovoltaikanlage zur Verfügung. Eine Alternative sind die kleinen, steckerfertigen Solarmodule für Balkon, Terrasse oder Vordach. Mit einem Steckersolar-Gerät können auch Mieterinnen und Mieter eigenen Solarstrom erzeugen.

Das Web-Seminar „Strom von meinem Balkon“, welches am Dienstag, den 24. Oktober von 18 bis 19:30 Uhr stattfindet, widmet sich diesen Steckersolar-Geräten. Bernhard Andre, Energieberater der Verbraucherzentrale erläutert, welche Erträge zu erwarten sind und wie der eigene Strom optimal genutzt werden kann. Er informiert außerdem über die Vorgaben, die bei der Installation eingehalten werden müssen. Die Teilnahme an dem Web-Seminar ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp. Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser werden Mozilla Firefox oder Google Chrome empfohlen – bei anderen Browsern ist die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (Tel.-Nr.: 02681-85186; E-Mail: julia.stahl@vg-ak-ff.de)