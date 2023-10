Veröffentlicht am 12. Oktober 2023 von wwa

WINDHAGEN – Spendenübergabe mit Blaulicht und Martinshorn – Eine Spendenübergabe der etwas anderen Art erlebten die Mitglieder des Lions Clubs Rhein- Wied. Die Freiwillige Feuerwehr Windhagen hatte dazu eingeladen, einer Übung auf dem Werksgelände der Fa. Hack in Windhagen beizuwohnen.

Ein Unfallauto „präpariert“ mit zwei eingeklemmten Personen lag umgestürzt auf der Seite und musste geborgen werden. Mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn kamen die Wehrleute in ihren Fahrzeugen zügig angefahren und machten sich eilig an die Arbeit. Die Vertreter des Lions Clubs konnten sich davon überzeugen, wie schnell, besonnen und versiert die Frauen und Männer der Feuerwehr sich umgehend einen Eindruck über die Lage verschafften, die Unfallstelle absicherten, beruhigend auf die eingeschlossenen Personen einsprachen und dann mit entsprechenden Gerätschaften das Auto aufschnitten. Jeder Handgriff saß und innerhalb kürzester Zeit konnten die beiden Personen geborgen werden.

Wehrführer Tim Wessel zeigte sich mit dem Übungsverlauf zufrieden: „Das hat heute alles gut geklappt und auch die benötigten knapp 20 Minuten Zeit sind in Ordnung“. Die Lions-Mitglieder zeigten sich besonders angetan davon, wie souverän und gut ausgebildet insbesondere auch die zahlreichen jungen Mitglieder der Löschgruppe agierten. Auch die beiden jungen Frauen, die der Gruppe angehören, handelten überaus kompetent und selbstbewusst. Die FF Windhagen besteht derzeit aus insgesamt 29 Personen, wovon zwei Frauen sind.

Der Präsident des LC Rhein-Wied Frank Schmickler konnte im Anschluss an die Übung einen Scheck über 2000 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Windhagen Hans-Werner Manns überreichen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit dem Erlös aus unserer Goldnuss-Activity bei der ISR-Gewerbeschau die Feuerwehr Windhagen unterstützen und so zur Ausbildung bzw. Ausstattung einen kleinen Beitrag leisten können“, so Schmickler.