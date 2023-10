Veröffentlicht am 12. Oktober 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Feuerwehrübung der Jugendfeuerwehr des Löschzuges Schönstein

Auch die Jugendabteilung des Löschzugs 2 (Schönstein) der Freiwilligen Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen kann sich sehen lassen. Im Zuge der Ausbildung wurden die jungen Leute jetzt bei einem Übungseinsatz nahe des Mobilheimparks Mittelhof gefordert. Dort war auf dem Abstellplatz der Wohnmobile ein Brand ausgebrochen. Zufälligerweise hielten sich gerade die Nachwuchskräfte, in diesem Fall nur Jungen, im Schönsteiner Feuerwehrhaus auf, was den Einsatz einfacher machte. Mit zwei Fahrzeugen ging es geradewegs durch den Elbergrund hinauf nach Mittelhof. Vor Ort ließ man sich nach der Ersteinweisung zunächst die Funktionsweise eines Hydranten erklären. Ausgestattet mit allerlei neuen Erkenntnissen konnten die Knaben nun die Schläuche ausrollen und unter fachmännischer Anleitung einen Verteiler zu setzen. Dann hieß es „Wasser marsch!“ und die „Flammen“ hatten keine Chance. Beim dem Erstangriff mit C-Rohren kam daneben auch Löschschaum zum Einsatz. Für Marlon Mrochen (12) und Tim Staude (13) war es die allererste Begegnung mit der Feuerwehrarbeit überhaupt. „Ihr habt Euch bewährt und bleibt hoffentlich dabei“, so Wehrführer Steffen Schmidt am Ende der Übung. Ein Dank ging aber auch an die übrigen Jungen sowie die Betreuer seitens der aktiven Wehr. (bt) Fotos: Bernhard Theis