Veröffentlicht am 11. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt im Wintersemester zur zehnten Runde der Vortragsreihe Profile der Architektur ein

In diesem Semester geht an der Hochschule Koblenz die Vortragsreihe Profile der Architektur in die zehnte Runde. Am 18. Oktober beginnend, lädt der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe | Architektur alle Interessierten zu sechs Abenden ein. Dabei wird es aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven um das Thema Obdachlosigkeit und Architektur gehen. Die Abende finden jeweils mittwochs von 17.30 bis ca. 19.00 Uhr am RheinMoselCampus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Raum N105 statt.

„Obdachlosigkeit wird als eines der drängendsten Probleme unserer Zeit beschrieben und mögliche Lösungen, ihr zu begegnen, stellen sich als hochkomplex und vielschichtig dar“, betont Prof. Ulof Rückert, Dekan des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe, „gerade deswegen wollen wir genau hinschauen und uns mit der Frage beschäftigen, wie Architektur hier ihrem sozialen und gesellschaftlichen Auftrag nachkommen kann und auch muss.“

Prof. Dr. Andres Lepik wird zum Auftakt der Reihe am 18.Oktober von der Ausstellung WHO’S NEXT? Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt berichten. Sie wurde von November 2022 bis Februar 2023 im Architekturmuseum der Technischen Universität München gezeigt. Damit gibt er einen allgemeinen Einblick in das Thema und den Zusammenhang von Obdachlosigkeit und Architektur. Am 22. November wird Prof. Alexander Hagner (gaupenraub +/-, Wien) von Wohnprojekten berichten, die er und sein Team bereits für obdachlose Menschen realisiert haben.

Weitere Projektberichte folgen am 06. Dezember von Prof. Dr. Michel Müller (STUDIO MC, Darmstadt) sowie am 13. Dezember von Michaela Ausfelder und Martin Janik (eap Architekten.Stadtplaner, München).

Am 10. Januar geht es darum, die Stadt aus anderen Augen wahrzunehmen: VertreterInnen des Vereins stadtstreifen Bonn werden von ihrer Arbeit berichten. Der Verein organisiert Stadtführungen, in denen aktuell oder ehemals Wohnungslose durch Bonn führen. Abgeschlossen wird die Reihe am 17. Januar mit einer Podiumsdiskussion, die Aufschluss über die Situation der Obdachlosigkeit in Koblenz sowie einen Überblick über Akteure und Initiativen geben soll. Die Gäste auf dem Podium werden noch bekannt gegeben.

Die Vortragsreihe ist offen für alle Interessierten. Die Veranstaltung wird von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz als Fortbildungs­veranstaltung anerkannt. Der erste Vortrag findet in hybridem Format statt, Prof. Dr. Lepik wird digital in Raum N105 zugeschaltet sein. Alle weiteren Vorträge finden in Präsenz in Raum N105 statt. Interessierte werden darum gebeten, sich auf der Webseite von Profile der Architektur über den jeweils aktuellen Vortragsmodus zu informieren. Weitere Details zu Zoom-Link, Kammerpunkten, Themen und Vortragenden finden sich ebenfalls hier: https://www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur