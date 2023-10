Veröffentlicht am 11. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Verborgene Schätze entdecken: August-Sander-Sprechstunde wird neu aufgelegt

Man findet Fotografien von August Sander in Museen auf der ganzen Welt – bekannte und weniger bekannte. Aber auch in seiner Westerwälder Heimat schlummern noch manche Schätze in Privatbesitz. Nachdem die seit 2016 regelmäßig angebotenen Sander-Sprechstunden mit der Sander-Expertin Gabriele Conrath-Scholl, Leiterin der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur der Sparkasse Köln-Bonn, auf große Resonanz stießen, legt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen dieses Angebot neu auf und lädt hierzu für Freitag, den 20. Oktober, von 14 bis 16 Uhr ein.

Dabei besteht die Möglichkeit, mit Gabriele Conrath-Scholl zu sprechen und mehr über eigene Fotografien von August Sander zu erfahren. Sie berät hinsichtlich der kunstgeschichtlichen Bedeutung des Werkes, des Erhaltungszustands und hilft gegebenenfalls mit weiterführenden Adressen von Restauratoren, Auktionshäusern oder Gutachtern. Es gibt allerdings keine Auskünfte zu Schätzungen oder Wertangaben für (Hausrat-) Versicherungen.

Wer mehr über sein eigenes Sander-Foto erfahren möchten, sollte sich aus organisatorischen Gründen im Vorfeld anmelden: Tel.: 02681 812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Für all die, die keine Sander-Bilder besitzen, aber dennoch Interesse an Sanders Werk haben, bietet die Kreisvolkshochschule am gleichen Tag um 17 Uhr einen 90-minütigen Vortrag der Sander-Expertin in der Kreisverwaltung an. Auch hierzu sind Anmeldungen erwünscht.