Veröffentlicht am 11. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spielefest zum Weltkindertag unter dem Motto „Jedes Kind ist einzigartig – zum Glück!“

Der Kinderschutzbund Altenkirchen feierte traditionsgemäß das Weltkindertagfest im Rahmen der rheinland-pfälzischen Woche der Kinderrechte, die in diesem Jahr den Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention ‚Achtung der Kinderrechte; Diskriminierungsverbot‘ in den Mittelpunkt stellte. Wie immer war es wichtig, alle Kinder egal welcher Herkunft in die vielen Aktivitäten einzubeziehen und sie in ihrer Individualität und Einzigartigkeit zu bestärken.

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen haben dieses Mal fast 200 Kinder aus Altenkirchen und Umgebung die vielen Spiel- und Bastelangebote auf dem Marktplatz und der angrenzenden Fußgängerzone genutzt.

In diesem Jahr war zum wiederholten Mal Kai Jordens als Narrenkai zu Gast, der mit seiner Improvisation, Animation und Comedy-Jonglage alle Kinder ins bunte Geschehen miteinbezog und für sehr viel Spaß sorgte. Gemeinsam mit unseren Partnern boten der Kinderschutzbund an diesem Nachmittag die Bewegungsaktion „Lets play!“, einen Blinden- und Sinnesparcours, Seifenblasenspiele, Kinderschminken und verschiedene Bastelaktionen an. An allen Stationen herrschte großer Andrang und ebenso große Begeisterung. Für die jüngeren Kinder gab es die beliebte Rollenrutsche und altersgerechtes Spielmaterial.

Im Elterncafé konnten die Eltern oder auch Großeltern das bunte Treiben entspannt verfolgen. Den Abschluss bildete traditionsgemäß die Kinderdemo, bei der die Kinder ihre selbstgebastelten Krachmacher ausprobieren und lautstark in der Altenkirchener Fußgängerzone auf ihre Rechte hinweisen konnten.

Getränke, Obst und von hiesigen Bäckern gespendete Kuchen waren wie immer am Weltkindertag für alle Kinder kostenlos.

Der Kinderschutzbund Altenkirchen hat sich sehr über die aktive Unterstützung durch das Kompa Kinder- und Jugendzentrum der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen, die Kommunalen Kindertagesstätten Villa Kunterbunt Birnbach, Traumland Honneroth und Pusteblume Neitersen, die Ev. Kindertagesstätte „Arche“ Altenkirchen und die Katholischen Kindertagestätte St. Jakobus Altenkirchen gefreut. Ein großer Dank geht natürlich auch an die vielen weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich gewesen wäre.

Gefördert wurde das diesjährige Programm wiederum durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Die Abteilung Jugendarbeit und Jugendschutz der Kreisverwaltung Altenkirchen unterstützte den Kinderschutzbund als Kooperationspartner.