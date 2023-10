Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

BÜRDENBACH – Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in 56593 Bürdenbach

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag haben Unbekannte versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Berleburger Straße aufzubrechen. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei