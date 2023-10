Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

HAMMERSTEIN – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung in Linz am Rhein – Hammerstein

Dienstagmorgen um 07:20 Uhr befuhr ein grauer VW Golf die B 42 aus Richtung Linz am Rhein kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Ortslage Hammerstein überholte der Fahrzeugführer trotz Gegenverkehr mindestens zwei Verkehrsteilnehmer. An der Ereignisstelle ist kein Überholverbot verfügt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Das Tatfahrzeug mit einer Leistung von 250 PS ist der Polizei bekannt. Bisher ungeklärt ist jedoch, inwiefern Verkehrsteilnehmer durch den Überholvorgang gefährdet wurden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Ermittlung des Gegenverkehrs ist für das weitere Verfahren von erheblicher Relevanz. Quelle: Polizei