Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

DÜRRHOLZ – Verkehrsunfallflucht in Dürrholz

Ein Mann befuhrt mit seinem PKW die Hauptstraße von Linkenbach aus kommend in Fahrtrichtung Puderbach. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Traktor die Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung. Als sich die beiden Fahrzeuge in gleicher Höhe begegneten, verlor der Traktorfahrer Ladung in Form einer Rolle Agrarstretchfolie. Die beschädigte zunächst die Motorhaube und anschließend den Unterboden des PKW. Der Traktorfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei