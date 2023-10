Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neue Rezepte, neue Kontakte – Genießen unter Nachbarn

Beim „Genießen unter Nachbarn“ hatten alle teilnehmenden Seniorinnen und Senioren sichtlich Spaß am gemeinsamen Kochen. Auf Einladung der Sozialen Stadt in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Neuwied sowie der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland testeten sie verschiedene Rezepte – alle vegetarisch. Natürlich wurde auch alles ausgiebig gekostet. Ursula Kannengießer ist Gesundheitscoach der AOK. Sie gab an diesem Nachmittag nützliche Tipps zum gesunden und ausgewogenen Kochen im Alter. Die ein oder andere Gewohnheit lässt sich so überdenken. Beim Kochen und Essen wurden gute Gespräche geführt und die Senioren knüpften neue Kontakte. Weitere Informationen zu Projekten der Sozialen Stadt sind vor Ort (Rheintalweg 14, 56564 Neuwied), telefonisch 02631/863 070 oder per Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de zu erhalten. Foto: Jan Buchheim