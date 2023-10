Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

KIRCHEN – Apfeltag beim Vintage Kontor in Kirchen (Sieg) – Saft aus den eigenen Äpfeln – die mobile Saftpresse kommt nach Kirchen

Am 16. Oktober 2023 kommt die Privatkelterei Junge aus dem Westerwald zum Vintage Kontor. Bei Voranmeldung kann jeder seine Äpfel bringen und kostengünstig zu Saft verarbeiten lassen. Kosten pro Liter: je nach abgefüllter Menge ca. 1 Euro. „Durchschnittlich nur zehn Prozent der Äpfel aus privaten Gärten werden verarbeitet, der Rest landet ungenutzt auf dem Kompost: Leckere, saftige Äpfel voller gesunder Vitamine“, sagt die Inhaberin vom Vintage Kontor Johanna Bolz. „Gerade in unserer apfelreichen Region verrotten so jedes Jahr tonnenweise Äpfel.“ Die können jetzt gerettet werden: Sei es aus dem eigenen Garten, vom Nachbarn, von Streuobstwiesen – überall gibt es Äpfel, die darauf warten, zu Saft verarbeitet zu werden. Dieser Saft ist nicht nur gesünder als der aus dem Supermarkt, sondern auch aromatischer und garantiert frei von Pestiziden.

Alle Gartenbesitzer aus der Gegend können also das Wochenende vor dem 16. Oktober zum Sammeln zu nutzen und am Montag ihre Äpfel zu leckerem Saft verarbeiten lassen. Die Abfüllung erfolgt vor Ort in mitgebrachten Flaschen oder auch als Bag in Box in verschiedenen Größen. So bleibt der Saft lange haltbar und liefert den ganzen Winter über Vitamine. Eine Voranmeldung ist unbedingt nötig, die Terminkoordination erfolgt direkt über die Privatkelterei Junge: Telefon 0170-3838689, Internet: www.privatkelterei-junge.de

Ein Tag ganz im Zeichen des Apfels: Das Vintage Kontor ist mit noch weiteren Aktionen rund um den Apfel am Start: Für Kinder gibt’s ein Apfelretter-Zertifikat mit der gelieferten Mengenangabe sowie am Nachmittag eine kleine Kreativwerkstatt zum Thema Äpfel. Natürlich hat auch das Vintage Kontor geöffnet, wo bei Apfelkuchen, Kaffee und Saft nach Herzenslust in den Vintage-Schätzen gestöbert werden darf.