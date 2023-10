Veröffentlicht am 10. Oktober 2023 von wwa

NEITERSEN – Tennisabteilung des WSN auf Wandertour am Achensee

Seit nunmehr 26 Jahren fährt stets eine Gruppe junger bis gestandener Männer alle zwei Jahre auf Wander-Tour. Als Ziel wurde dieses Jahr Pertisau am Achensee auserkoren. Wie bei den meisten der vorherigen Touren auch, hatte die neunköpfige Truppe wieder einmal Kaiserwetter für die vier Tage bestellt. So war es möglich neben dem Bärenkopf (1.991 Meter) am Freitag auch die Rotspitze (2.067 Meter) am Samstag zu erwandern bzw. teilweise zu erklettern. Die herrliche Aussicht von den Gipfeln entschädigte aber allemal die schweißtreibenden Höhenmeter.