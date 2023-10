Veröffentlicht am 9. Oktober 2023 von wwa

SCHÜRDT – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Flaschenwurf auf der B 256 in Schürdt

Sonntagmorgen, 08. Oktober 2023 kam es gegen 01:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf der B 256 im Bereich der Schürdter Höhe. Durch Unbekannte wurde eine Flasche gegen das auf der B 256 fahrende Fahrzeug geworfen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, eine Anzeige bezüglich des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde erfasst. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei