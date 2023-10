Veröffentlicht am 9. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an Glasschaukasten in Altenkirchen

In der Bahnhofstraße in Altenkirchen kam es am Sonntag, 08. Oktober 2023 zwischen 17:50 und 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Glasschaukasten. Durch Unbekannte wurde die Glasfront des Ausstellungskastens eingeschlagen, entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei