Veröffentlicht am 9. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bedrohung und anschließende Sachbeschädigung in Altenkirchen

Samstagabend, 07. Oktober 2023 kam es in der Wilhelmstraße in Altenkirchen zu einer Bedrohung durch eine randalierende Person. Einen, durch die eingesetzten Polizeikräfte ausgesprochenen, Platzverweis ignorierte die Person, so dass sie letztendlich zur Durchsetzung in den Polizeigewahrsam gebracht wurde. Auch im Polizeigewahrsam randalierte der Beschuldigte weiter und schlug mehrfach mit der Faust gegen die Sprechanlage, die dadurch beschädigt wurde. Gegen ihn wird nun neben einer Anzeige bezüglich Bedrohung weiterhin eine Anzeige bezüglich einer Sachbeschädigung vorgelegt. Quelle: Polizei