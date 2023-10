Veröffentlicht am 8. Oktober 2023 von wwa

MAINZ – Zum Ausgang der Landtagswahlen im Freistaat Bayern und im Bundesland Hessen erklärt der Landesvorsitzende der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz Stephan Wefelscheid, MdL:

„Zunächst einmal gilt es die bayerischen Kollegen zu beglückwünschen, die inzwischen eine unbestritten prägende Kraft der bayerischen Landespolitik sind und jetzt gestärkt ihre Tätigkeit in der Landesregierung fortsetzen können. In dem Ergebnis zeigt sich auch der Team-Geist der bayerischen Partei-Freunde und die Erfahrung der bayerischen Landtagsfraktion unter der guten Führung von Florian Streibl.“

„In Hessen hat es nun mit dem Einzug in den Landtag nicht geklappt. Das Beispiel Rheinland-Pfalz zeigt, wie wichtig ein eigenständiges landespolitisches Profil für den Einzug in den Landtag ist. Aus der Kommunalpolitik für den Landtag. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich Hessen weiter positiv entwickeln wird, wenn sie nun motiviert dabei bleiben und Themen aus der Landespolitik begleiten, wird es in fünf Jahren eine FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion am anderen Ufer des Rheins in Hessen geben.“