Veröffentlicht am 8. Oktober 2023 von wwa

WISSEN – 54. Wissener Jahrmarkt

Der Samstagmorgen stand ganz im Zeichen der Eröffnung des 54. Wissener Jahrmarkts. Die Initiatoren haben sich inzwischen in einen eingetragenen Verein umgewandelt, der nach wie vor in enger Verbindung mit der katholischen Kirche steht. Nach der Begrüßung durch Jahrmarktssprecher Johannes Bender kam Schirmherr Klaus-Peter Wolf zu Wort. Der Schriftsteller und Drehbuchautor stammt aus Gelsenkirchen, wohnte im Selbacher Ortsteil Brunken und zog dann nach Bruchertseifen. Seit 2003 lebt Wolf in der ostfriesischen Stadt Norden. Bekannt geworden ist er unter anderem mit der Reihe Ostfrieslandkrimis „Ostfriesen Fluch“. In seiner kurzen Ansprache erinnerte er sich an den Jahrmarkt des Jahres 1981: „Die Bratwurst war sehr gut!“. Im übrigen lobte Wolf die vielen Helferinnen und Helfer: „Vorbildlich!“.

Nach Erläuterungen zum diesjährigen Hilfsprojekt in der nigerianischen Hauptstadt Abuja trat Landrat Dr. Peter Enders auf die Bühne und übermittelte die besten Grüße des Landkreises Altenkirchen: „Sehr eindrucksvoll, dass Sie sich über mehr als fünf Jahrzehnte für Hilfsprojekte der unterschiedlichen Art engagieren!“ Bürgermeister Berno Neuhoff dankte allen Vereinen und Gruppierungen, die sich für die gute Sache einsetzen. Starker Beifall seitens der Zuhörer unterstrich dies. Sprecher Johannes Bender lobte seinerseits den Bürgermeister und dessen Mitarbeiter: „Ohne das Mittun der Verwaltung ist unser Jahrmarkt nicht vollstellbar“. Grußworte steuerten auch Marcus Tesch und Martin Kürten im Namen der evangelischen bzw. katholischen Kirchengemeinde bei. Es schloss sich ein Rundgang über das Marktgelände an.

Das Angebot war wieder kaum zu überschauen. An zahlreichen Ständen bot man allerlei Leckereien wie Waffeln, Reibekuchen und Grillspezialitäten an. Pizzabäcker „Pippo“ und sein Team gehören seit langem zum ehrenamtlichen Stammpersonal. Die Zahl der Kuchenspenden lässt sich kaum überschauen. Gut ging auch die Erbsensuppe. AM heutigen Sonntag bietet man an gleicher Stelle Pizza an. Der Kleidermarkt im Pfarrheim war von Beginn an ebenso stark frequentiert wie der große Flohmarkt im eigenen Zelt. Tanz- und Rhönradgruppen der DJK Wissen-Selbach, die Etzbacher Tanzeulchen oder die von alters her bekannte Wissener Rocker „Rhythmics“ zogen auf der Bühne ordentlich vom Leder.

Heute (Sonntag) begann der Jahrmarkt mit einem Platzkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Später kommen die Westerwald-Zentral-BigBand, oder Philipp Bender und seine Gruppe zu ihrem Recht. Ab 18.15 Uhr stand die Ziehung der Tombola-Gewinne bevor. Und zum Abschluss treten wie immer Feuerspucker auf, was man nicht versäumen sollte. (bt) Fotos: Bernhard Theis