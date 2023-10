Veröffentlicht am 8. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Markttage in der Neuwieder City

Alle Jahre wieder finden in der Neuwieder City die Markttage statt. Die Mitarbeiter vom Amt für Stadtmarketing Neuwied, hatten das Marktgelände am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober sehr schön herbstlich dekoriert und wahrscheinlich auch das passende Wetter bestellt. Da dieses auch prompt geliefert wurde, war der Markt auch schon früh am Morgen sehr gut besucht.

Am Fahnenhügel war wieder das farbenprächtige historische Lager der Ehrengarde der Grenadier Kompanie im Regiment „Graf Alexander zu Wied 1753″aufgeschlagen. Die Gardisten erinnern an die Anfänge der Marktrechte in Neuwied. Zur Mittagszeit waren viele Besucher zwischen Strohballen, Holzofen und Grill eingekehrt und freuten sich über Erbsen Suppe, Grünkohl und leckere Bratwurst. Westerwälder Steinofenbrot und Hefe-Platz, griechische Feinkost, französische Salami-Feinkost, Spezialitäten aus Österreich und Südtirol, süßes Gebäck, Baumstriezel, Marmeladen, feinste Öle und Essige, Honig, Senf, besondere Schokoküsse, Tee, Kräuter und Gewürze, feine Lakritze, frischen Apfelsaft aus der Safterei und Bauernkäse waren ebenfalls im Angebot der einzelnen Stände.

Für die kleinsten Besucher gab es wieder am Mini-ZOB an der Marktstraße Bastelangebote und Puppenspiele. Das Puppentheater „TOPS“ präsentierte mit „Mambo Django“ erneut ein Stück rund um das herbstliche Markttreiben. Ebenfalls bei Kindern beliebt sind Stände mit Plüschtieren und Spielzeug

Viel Andrang herrschte am langen Bücherstand des Lions-Clubs Neuwied-Andernach mit beliebten Kinderbüchern, Sachliteratur und preisgünstigen Romanen, sowie dem jährlichen Adventskalender. Pflanzen, Gartengeräte und Blumenzwiebeln sind wie immer sehr beliebte Kaufobjekte Die große Auswahl an Zwiebeln selbst in Tüten füllen. und sich dabei bereits auf die Blütenpracht im nächsten Frühling freuen. Die obligatorische Auto-Show war auch in diesem Jahr auf dem Parkplatz am Heimathaus zu finden. Am Sonntag, 8. Oktober noch ist zusätzlich ab13 Uhr , ein verkaufsoffenen Sonntag. (mabe) Fotos: Marlies Becker