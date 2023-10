Veröffentlicht am 8. Oktober 2023 von wwa

BETZDORF – Dirk Mathyssek vom Schützenverein St. Hubertus Oberrod ist neuer Schützenkönig im Schützenkreis 132

Fünf Majestäten hatten sich im Vorfeld um die Würde des Kreiskönigs im Kreis 132 beworben. Im Rahmen des Bezirksschützenball in der Betzdorfer Stadthalle wurde Dirk Mathyssek von SV St. Hubertus Oberrod zum Kreiskönig proklamiert. Mit einem 60,1 Teiler war er bester Schütze. Auf Platz zwei kam mit einem 86. Teiler Oliver Krogh vom SV Long Range Freunde Stein-Neukirch. Platz drei belegte (102,9) Klaus Steudter vom SV „Gut Ziel“ Kaden. Platz vier ging an Patrick Westhöfer (112) vom Hachenburger SV und Platz fünf an Bernd Wenke (205,2) vom SV ST. Hubertus Rennerod.