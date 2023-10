Neuer Kreisschützenkönig im Schützenkreis 131 Altenkirchen ist Max Scholl vom SV Herdorf

Veröffentlicht am 8. Oktober 2023 von wwa

Die Ehrungen im Rahmen des Bezirksschützenball des Schützenbezirk 13 in Rheinischen Schützenbund waren in der ersten Hälfte des Abends abgehandelt. Von nun an ging es an den spannenden Teil des Abends. Die Proklamation der drei neuen Majestäten. Der Kreise 131 und 132 und des BZ 13. Gespannt warteten die einzelnen Majestäten und ihre Vereinsmitglieder auf die Nennungen der Platzierten. Natürlich wurde, um die Spannung hoch zu halten, mit dem letzten Platz begonnen. 17 Kreismajestäten hatten sich im Kreis 131 beworben und an einem Wochenende zuvor auf dem Schießstand in Maulsbach ihr Bestes gegeben, versucht einen möglichst kleinen Teiler zu erzielen. Sprich möglichst die Zehn zentral zu treffen. Platz 15. Belegte Simone Krogh (514,1 Teiler) von der SG Hamm/Sieg, Platz 14. Werner Kaubrügge (428,4) vom KKS Daaden;13. Dirk Meyer (324,8) vom Betzdorfer SV; 12. Petra Heuten (236,3) vom SV Maulsbach; 11.Thomas Niederhausen (234,4) von der Altenkirchener SG; 10. Achim John (230,8) vom SV Leuzbach-Bergenhausen; 9. Holger Reen (207,5) vom SV Tell Wallmenroth; 8. Eberhard Schreiner (151,1) vom SV „Adler“ Michelbach; 7. Lars Hoffmann (133,7) vom KKSV Döttesfeld; 6. Rebecca Pfau (116,5) vom VS St. Josef Brachbach; 5. Andrea Jörg (92,7) vom SV Scheuerfeld; 4. Jason Kohlenbeck (71,1) vom KKSV Orfgen. Der dritte Platz ging an Merlin Mattern mit einem 68,9 Teiler vom SV Elkhausen-Katzwinkel; Platz zwei an Mara Welter mit einem 68,0 Teiler vom SV „Im Grunde“ Marenbach. Kreiskönig wurde Max Scholl mit einem 56,4 Teiler vom SV Herdorf. Auch bei diesem Wettkampf hatte die neue Bezirkskönigin den besten Teiler. Jedoch nach Punkt 8.6 der Ordnung für das Bezirks- und Kreiskönigsschießen kann der Bezirkskönig nicht gleichzeitig Kreiskönig sein. Da Astrid Groth vom Wissener SV einen 31,8 Teiler geschossen hatte wäre sie die neue Kreiskönigin gewesen. So aber rückte Max Scholl nach und vertritt im kommenden Jahr den Schützenkreis 131.