BETZDORF – Schützenball des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund – Astrid Groth vom Wissener SV die neue Bezirkskönigin

Im Oktober eines jeden Jahres steht für die Schützen des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund immer der Bezirksschützenball im Programm. In den letzten Jahren war die Stadthalle in Betzdorf der Austragungsort. So auch in diesem Jahr.

Vorsitzender Karl-Heinz Pitton begrüßte eine stattliche Anzahl an Besuchern. Eine gut besuchte Veranstaltung und anscheinend hatte das Motto „Oktoberfest“ doch den ein oder anderen mehr zu dieser Feierlichkeit gelockt. Es waren auch Vereine vertreten, die man schon lange nicht mehr auf dem Ball gesehen hat. Nach der Begrüßungsrede eröffneten die Königspaare den Tanz. Im Vergleich zum Vorjahr schienen die diesjährigen Majestäten durchaus „tanzwilliger“. Die Tanzfläche war gut besucht.

Gegen 21.00 Uhr kam der gesamte Ehrungsblock an die Reihe. Es wurde mit dem Jugendbereich begonnen und Vorsitzender Pitton wurde durch Carina Weßler und Christa Griffel aus dem Vorstand der Bezirksjugend bei der Verleihung der Urkunden und Sachgeschenke unterstützt.

Auch wurde der Jugendförderpreis wieder vergeben. Hierzu hatten sich sechs Vereine beworben und die ersten Plätze gingen an: SV Leuzbach-Bergenhausen; SV Im Grunde Marenbach und den SV Elkhausen-Katzwinkel.

Pitton ehrte im Anschluss Christa Griffel als beste Mitarbeiterin im Jugendbereich und überreichte ihr den Wanderpokal des Schützenbezirks 13.

Zu den Ehrungen im Erwachsenenbereich verlas Pitton die Namen, die Ehrungen selbst wurden von dem kommissarischen Präsidenten des Rheinischen Schützenbundes Jürgen Treppmann, unterstützt durch den zweiten Bezirksvorsitzenden Dirk Euteneuer und dem Vorsitzenden des Schützenkreises 132 Burkhard Henn durchgeführt.

Mit der steigenden Stimmung im Saal kam auch so langsam die Spannung auf. Wer wird wohl im kommenden Jahr die beiden Kreise und den Bezirk als oberster Repräsentant vertreten? Gegen 23.00 Uhr verlas Pitton die Ergebnisse der beiden Kreise und viel Jubel kam bei den einzelnen Kreismajestäten auf. Im Kreis 131 wurde Max Scholl vom SV Herdorf Kreiskönig, vor Mara Welter (SV Im Grunde Marenbach) und Marlin Mattern (SV Elkhausen-Katzwinkel). Im Kreis 132 war es Dirk Mathyssek vom SV St. Hubertus Oberrod, der die Königswürde errang, vor Oliver Krogh vom SV Long Range Freunde Stein-Neukirch und Klaus Steudter vom SV „Gut Ziel“ Kaden.

Um die Spannung weiter zu steigern, lies Pitton alle Königspaare auf der Tanzfläche Aufstellung nehmen und vom 21ten Platz bis zum Platz 4 wurden die Platzierungen verlesen. Blumenpräsente und Urkunden wurden überreicht. Es folgte danach nochmals ein Musikstück, bis man zur Proklamation der neuen Bezirksmajestät kam. Platz 3 wurde von Merlin Mattern (SV Elkhausen-Katzwinkel) (29,4) erreicht, als Pitton den Namen von Klaus Steudter vom SV „Gut Ziel“ Kaden als Zweitplatzierten (21,8) verlas, war klar, dass Astrid Groth vom Wissener SV die neue Bezirkskönigin ist. Sie hatte mit einem sagenhaften Teiler von 6,4 die Konkurrenz ausgestochen.

Die Plätze vier bis 21 belegten: 4. Jason Kohlenbeck (46) vom KKSV Orfgen; 5. Eberhard Schreiner (50) vom SV „Adler“ Michelbach; 6. Oliver Krogh (56,2) vom SV Long Range Freunde Stein-Neukirch; 7. Patrick Westhöfer (58) vom Hachenburger SV; 8. Achim John (63,2) vom SV Leuzbach-Bergenhausen; 9. Thomas Niederhausen (68,7) von der Altenkirchener SG; 10. Rebecca Pfau (70) vom SV St. Josef Brachbach; 11. Andrea Jörg (73,1) vom SV Scheuerfeld; 12. Werner Kaubrügge (73,7) vom KKS Daaden; 13. Bernd Wenke (76,3) vom SV St. Hubertus Rennerod; 14. Dirk Mathyssek (92,4) vom SV St. Hubertus Oberrod; 15. Lars Hoffmann (94) vom KKSV Döttesfeld; 16. Max Scholl (122,2) vom SV Herdorf; 17. Simone Krogh (139) von der SG Hamm/Sieg; 18. Petra Heuten (154,1) vom SV Maulsbach; 19. Mara Welter (174,6) vom SV „Im Grunde“ Marenbach; 20. Holger Reen (292,1) vom SV Tell Wallmenroth und 21. Dirk Meyer (412,8) vom Betzdorfer SV.