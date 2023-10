Veröffentlicht am 7. Oktober 2023 von wwa

POLCH – FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz stärken mit 87% Zustimmung den Kurs der Mitte – Landesvorsitzender Stephan Wefelscheid im Amt bestätigt

Der Landesparteitag der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz hat dem Koblenzer Rechtsanwalt und Parlamentarischen Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion in seinem Amt als Parteivorsitzenden der Landesvereinigung FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz mit 87% der Stimmen bestätigt. In Polch (Mayen-Koblenz) kamen aus ganz Rheinland-Pfalz Delegierte zusammen. Das starke Votum zur Wiederwahl von Stephan Wefelscheid wird auch als Zustimmung zum Kurs der rheinland-pfälzischen FREIE WÄHLER gewertet.

Der Generalsekretär der Bundesvereinigung FREIE WÄHLER Gregor Voht machte in einem Grußwort deutlich, dass FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz mit ihrem klaren Kurs der Mitte eine wichtige Stimme sind. Auch die Arbeit der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion fände bundesweit Beachtung und sei wichtig für die guten Umfragewerte für FREIE WÄHLER auf Bundesebene: „Zur Bundestagswahl 2025 nehmen FREIE WÄHLER Kurs auf den Einzug in den Bundestag!“

Der Verbandsgemeindebürgermeister Maifeld begrüßte FREIE WÄHLER herzlich. Maximilian Mumm (SPD) nahm dabei auch den Kommunalen Finanzausgleich und die seit Jahrzehnten mangelhafte Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz sei ein Hemmschuh für das ehrenamtliche Engagement in der Kommunalpolitik. Gleichwohl habe es erste Gespräche mit dem Land gegeben, die positiv waren. Somit habe er Hoffnung, dass sich etwas bessern wird. Daher begrüßte er auch den Einsatz der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die Wahlen zum Landesvorstand bestätigten die gute Stimmung bei den FREIEN WÄHLER. „Die Zukunft ist Orange und der neue Landesvorstand wird die Arbeit beherzt aufnehmen“, freute sich Stephan Wefelscheid nach seiner Wiederwahl. Seit 2014 führt er den nunmehr 920 Mitgliederstarken Verband und erhielt 87% Zustimmung.

Stellvertreter ist nun Generalsekretär Christian Zöpfchen (Trier-Saarburg), wiedergewählt wurde Dr. Herbert Drumm, MdL (Bad Kreuznach). Schatzmeister Marco Degen (Koblenz) und Schriftführer Dominik Stihler (Kaiserslautern) wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Ein herzliches Dankeschön richtete der Parteitag an Marianne Altgeld, die als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl 2021 der Landespartei viel Schwung gab, jedoch auf eine erneute Kandidatur als Stellvertreterin verzichtete. Sie wird nun die Kreisvereinigung Neuwied weiter auf- und ausbauen mit Blick auf die Kommunalwahl 2024. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer aus den Bezirksvereinigungen, Verbandsgemeindebürgermeisterin Rhein-Mosel Kathrin Laymann (Koblenz), Helge Schwab, MdL (Kusel), Hans Arndt (Ludwigshafen) und Marc Fischer (Trier-Saarburg).

FREIE WÄHLER gehen gestärkt in die kommende Kommunal- und Europawahl 2024. Europa-Spitzenkandidat Dr. Joachim Streit, MdL (Bitburg) stimmte die Delegierten auf einen engagierten Wahlkampf ein. Zudem beschlossen FREIE WÄHLER in einem Leitantrag „Kommunen unterstützen, Bürger entlasten – nur so kann die kommunale Wärmewende gelingen“, dass die Erstellung kommunale Wärmepläne zügig vorangebracht und Kommunen dabei planerisch und finanziell unterstützt werden müssten. Investitionen und Maßnahmen müssten kommunale Pflichtaufgaben werden, sowie Netzbetreiber, als auch Hauseigentümer angemessen unterstützt werden.

Foto: (v.l.): Marc Fischer, Helge Schwab, Stephan Wefelscheid, Christian Zöpfchen, Marco Degen, Dr. Herbert Drumm, Kathrin Laymann