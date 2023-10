Veröffentlicht am 7. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – KiJub verhilft Schulkindern zu mehr Selbstbewusstsein – Zwei Workshops für Kinder der 2. bis 6. Klasse im November

Stark und besonnen zu reagieren, fällt Schulkindern in manchen Situationen nicht leicht. Abhilfe schafft das Angebot „Fit für die Schule“ am Samstag, 11. November, von 10 bis 16 Uhr für Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse. In diesem Training lernen Mädchen und Jungen im ev. Gemeindehaus Niederbieber, (Am Kirchberg 11) konstruktive und friedfertige Konfliktlösungen kennen und lernen, sich zu behaupten. Für jüngere Schulkinder, die erst in der 2. oder 3. Klasse sind, gibt es einen gesonderten Kurs: „Cool sein, cool bleiben“ am Samstag, 18. November, in der Mehrzweckhalle Irlich (Apostelstr. 12).

Die Teilnehmenden werden bei beiden Workshops im geschützten Raum kindgerecht, angstfrei und erlebnisorientiert für ihre Gefühle, ihre Grenzen und ihren Körper sensibilisiert. Mithilfe von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsübungen, Teamaufgaben, Gruppenarbeit und Bewegungsspielen werden die Inhalte kindgerecht eingeübt. In Übungen und Rollenspielen wird das Selbstbewusstsein gestärkt und in praktischen Workshop-Phasen gezeigt, wie Kinder mögliche Gefahrensituationen erkennen und auf diese reagieren können. Sie lernen, einen Gefahrenradar zu entwickeln und Gefahren auf dem Schulweg auszuweichen. Sie ergründen ihre eigenen Grenzen und lernen, sich mit verbalen Mitteln zu verteidigen.

Für die Kurse wird eine Teilnahmegebühr von 15 Euro erhoben. Nähere Informationen und Anmeldung beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, Tanja Buchmann, unter Tel. 02631/802-172 und unter kijub@neuwied.de.