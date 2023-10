Veröffentlicht am 7. Oktober 2023 von wwa

LINZ – Schulmaterialien kaum noch erschwinglich – AWO Linz hilft schnell und unbürokratisch

Die neueste Studie der Robert-Koch-Stiftung hat es gerade bestätigt: Schulmaterialien werden immer teurer! Besonders die Preise für Hefte, Zeichenblöcke, Stifte und Farbkästen sind erheblich gestiegen.

Hier setzt das diesjährige Spendenprojekt der Linzer AWO an. In Absprache mit der Linzer Grundschule wurden von der AWO für jede Klasse Schulmaterialien gespendet. Die Lehrer und Lehrerinnen können dann nach Bedarf, ohne bürokratische Hürden, den Kindern Schulmaterialien zur Verfügung stellen. Kein Kind wird benachteiligt, weil es aus einer einkommensschwachen Familie kommt. „Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. “, so Renate Pepper, die Hauptinitiatorin der Aktion und Vorsitzende des AWO-Ortsverein Linz, und bedankt sich für die gute Kooperation mit der Schulleitung. Für die Aktion hatte die AWO die Linzer Buchhandlung Cafitz eingebunden. AWO-Ortsverein Linz

Foto: (v.l.): Renate Pepper (Vorsitzende der AWO Linz), Frau Jungbluth (stellvertretende Schulleiterin), Frau Boerger (Cafitz), Florian Augst (Mitglied der AWO Linz), Silvia Seitz (Kassiererin der AWO Linz)