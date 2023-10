Veröffentlicht am 7. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Deich und Innenstadt am 22. Oktober erkunden

Eine Zeitreise für Kinder und die Erkundung von Neuwieds Schutzwall – gleich zwei spannende Führungen warten am Sonntag, 22. Oktober, auf interessierte Teilnehmende. Ob für Einheimische oder Gäste, die Angebote der Neuwieder Tourist-Information versprechen viel Wissenswertes über die Deichstadt. Für den speziell für Mädchen und Jungen angebotenen Innenstadtrundgang treffen sich die jungen Entdecker um 14 Uhr vor dem Eingang zum Neuwieder Schloss. Eine Stunde später, um 15 Uhr, startet dann die Deichführung am Deichinformationszentrum.

Die Kosten für die Führungen betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen. Foto: Simon-Zimpfer