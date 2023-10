Veröffentlicht am 7. Oktober 2023 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt katholische Jugend Wissen am Wochenende

Das Wochenende steht im Zeichen des schon 54. Jahrmarkts der katholischen Jugend Wissen. Auch diesmal geht der Erlös an ein Hilfsprojekt. 2023 steht ein Ausbildungszentrum in der nigerianischen Hauptstadt Abuja im Mittelpunkt. Ehrenamtlich wirken rund 500 Helferinnen und Helfer mit und werden auch die neueste Ausgabe der traditionsreichen Wissener Initiative zu einem Erfolg werden lassen. Als Schirmherrn konnte man den Schriftsteller und Drehbuchautor Klaus-Peter Wolf gewinnen. Er hat vor langer Zeit in der Ortsgemeinde Selbach gewohnt und zog dann nach Bruchertseifen.

Der Markt ist wie üblich sehr gut bestückt. Bücherstand, Devotionalien-Shop, Bilder-Galerie, Kleidermarkt im Pfarrheim oder der riesige Flohmarkt im eigenen Zelt sind nur einige Beispiele. Neben Pizza-Bäcker „Pippo“ und seinem bewährten Team offerieren zahlreiche Gruppen allerlei kulinarische Leckereien. Eine komplette 9. Klasse des heimischen Gymnasiums half am Samstagmorgen bei Aufbau zwischen Rahm und Buschkamp mit. Für die Kinder hat man ein regelrechtes Paradies aufgebaut. Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstagmorgen um 10.30 Uhr und endet am Sonntag nach dem Einsetzen der Dämmerung wie gewohnt mit der großen Feuerspuckerdarbietung. (bt) Fotos: Bernhard Theis