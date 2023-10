Veröffentlicht am 6. Oktober 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Naturgenuss Regionalmarkt präsentiert Erzeuger und Gastronomie

Rund 25 Aussteller zeigen am Sonntag, 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt (Wied) welche qualitative Vielfalt Westerwald und Rheintal zu bieten haben.

Nach der gerade zu Ende gegangenen Angebotsreihe des „Naturgenuss Landsommers“ und nur wenige Wochen vor der startenden dritten Ausgabe des stimmungsvollen „Advents auf den Höfen“, locken Partner der Regionalinitiative Naturgenuss zu einem genussreichen Marktgeschehen nach Neustadt (Wied). Der Region und ihrer guten Produkte verpflichtete Gastgeber und Erzeuger haben sich seit 2019 in dem Netzwerk und der Vermarktungsinitiative Naturgenuss Rhein-Westerwald zusammengeschlossen. Der Naturpark Rhein-Westerwald und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied sind die Initiatoren und Motoren des Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, regionale Qualitätsprodukte den Bewohnern und Gästen gleichermaßen mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Nicht nur die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, sondern auch die Förderung der Wertschätzung für gute gastronomische und landwirtschaftliche Leistungen sind erklärte Handlungsfelder, die auch durch den geplanten Regionalmarkt nach außen getragen werden.

Rund 25 Aussteller präsentieren am Sonntag, 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt (Wied) ihren Betrieb, ihre Angebote und Erzeugnisse. Die genussvolle Palette zieht sich von Feinkost, Käse und Wurstwaren über Fleisch, Eis, Öle, Molkerei- und Getreideprodukte, bis zu Brot, Eier und Honig, Säften, Destillaten, Wein und vielem mehr. Es kann probiert und eingekauft werden. Gleichzeitig bieten mehrere Partner auch leckere herzhafte Gerichte, aber auch Kaffee und Kuchen zum Verzehr vor Ort an.

Projektleiter Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied sieht in dem geplanten Marktgeschehen die Chance, Konsumenten und Erzeuger wieder stärker in den Dialog zu bringen. „In der heutigen Zeit und ihren aktuellen Einkaufsstrukturen, ist uns Verbrauchern mehr und mehr das Wissen über die Urproduktion abhandengekommen. Wenn es um Tierwohl, Nachhaltigkeit und Wertschätzung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Leistungen geht, müssen wir auch wieder mehr den Blick auf die eigenen Angebote und Strukturen in der Region legen“.

Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald und ebenfalls Projektgeberin der Naturgenuss-Regionalinitiative ergänzt: „Wir sollten wieder mehr die Nähe zur Produktion und den Menschen, die gute Gastronomie und Landwirtschaft betreiben suchen, um unsere eigene Lebensqualität in der Region zu sichern.“

Die Regionalinitiative Naturgenuss versucht, diese Nähe wieder durch die Bündelung der interessanten Angebote ihrer Partner entstehen zu lassen. So können auf dem Regionalmarkt Naturgenuss-Gastgeber mit Informationen zu ihren leckeren Regionalangeboten in Restaurant und Hotel kennengelernt werden. Manch neue Bezugsadresse für besten Regionalgenuss erwartet die Besucher, die ausgiebig Gelegenheit zum Probieren und Einkaufen guter Regionalerzeugnisse für sich selbst, Familie und Freunde haben werden.