Veröffentlicht am 6. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelle Angebote von Kreisvolkshochschule und Jugendpflege

Die Kreisverwaltung Altenkirchen weist auf einige aktuelle Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule und der Jugendpflege hin:

Qi-Gong-Kurs zum Stressabbau – Qi Gong verfolgt das Ziel, die eigene Lebensenergie zu vermehren und zu harmonisieren. Hierbei werden sanfte Bewegungen mit bewusster Atmung kombiniert. Qi Gong hilft nachweislich Stress abzubauen und trägt zur Ausgeglichenheit bei. Ein Kurs mit insgesamt acht Terminen unter der Leitung von Sabine Danek startet dann am Donnerstag, 19. Oktober (16.15 bis 17.15 Uhr). Die Übungen sind für alle Menschen in jedem Lebensalter und mit jeder Konstitution geeignet. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Nähen für Kinder und Jugendliche – Am 19. und 26. Oktober sowie am 2. November bietet die Kreisvolkshochschule einen Crashkurs im Nähen für Kinder und Jugendliche ab dem Alter von 9 Jahren an. In dem Nähkurs lernen die Teilnehmer die Nähmaschine kennen, erlernen einige Grundtechniken des Nähens und können mit Unterstützung Taschen, Kissen, Mäppchen und vieles mehr nähen – verziert oder schlicht, das wird gemeinsam entschieden. Eine Nähmaschine sollte mitgebracht werden. Der Kurs findet jeweils in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr unter der Leitung von Annemarie Schödl statt, die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Tastschreiben am Computer für Einsteiger – Am Montag, 23. Oktober, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen um 9 Uhr wieder einen Ferienkurs „Tastschreiben am PC für Einsteiger“, der sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler wendet. In dem Kurs in den Herbstferien wird das 10-Finger-Tastschreiben gezielt erarbeitet und geübt. Die Teilnehmenden lernen einschlägige Regeln kennen und anzuwenden, wobei Schreibsicherheit Vorrang vor Schreibgeschwindigkeit hat. Der Kurs mit fünf Terminen in der Zeit vom 23. bis 27. Oktober findet jeweils morgens in der Zeit von 9 bis 12.15 Uhr unter der Leitung von Maria Fuchs statt. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Computer-Schnupperkurs für Kinder in Betzdorf – Am 3. und 4. November veranstalten das Kreisjugendamt Altenkirchen und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in den Räumen des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums in Betzdorf erneut einen Computer-Schnupperkurs für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Unter fachkundiger Anleitung werden die ersten grundlegenden Schritte der Computernutzung vermittelt: Einblicke in den Computer (Hardware), Textverarbeitung mit Libre-Office-Writer, Einführung in Libre-Office-Calc sowie die zielgerichtete Suche im Internet stehen auf dem Programm. Der Kurs findet am 3. November in der Zeit von 15 bis 19 Uhr und am 4. November in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 20 Euro. Anmeldungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de

Wunderbare Welt der Farben – Die Kreisjugendpflege bietet einen Forscherkurs für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren zum Thema „Wunderbare Welt der Farben“ in Gebhardshain an. Dieser findet am Samstag, 4. November, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr in den Räumen der Westerwaldschule statt. Darum geht es: Wie entstehen Höhlenmalereien? Kann man aus Steinen Farben herstellen? Obst und Gemüse im Farbkasten? Mit Tieren malen? Gemeinsam stellen die Teilnehmer Farben aus allen möglichen Materialien her und benutzen sie, um eigene Bilder zu malen.

Interessierte können sich ab sofort anmelden, die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de