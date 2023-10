Veröffentlicht am 6. Oktober 2023 von wwa

STEINEBACH – Herbstferien: Kostenloser Workshop futureING bei Wezek GmbH in Steinebach

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 11. Bis 13. Jahrgangsstufen zum kostenlosen Workshop futureING am Donnerstag, 26. Oktober 2023, ein.

Der Workshop richtet sich an alle, die sich für ein Studium im Bereich Elektrotechnik interessieren und wird in Kooperation mit der Universität Siegen durchgeführt. Neben dem Studium wird auch über die späteren Berufsmöglichkeiten informiert. Als besonderes Highlight erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen exklusiven Rundgang durch das diesjährige Gastgeberunternehmen, die Wezek GmbH in Steinebach (Sieg). Sie können somit einmal hinter die Kulissen des Unternehmens schauen und für die eigene berufliche Zukunft erste wichtige Kontakte knüpfen.

Das erwartet die Teilnehmenden am 26. Oktober in der Zeit von 9 bis 12 Uhr: Vorstellung des Studiums Elektrotechnik an der Universität Siegen. Praxisprojekt der Universität Siegen. Unternehmensvorstellung und Betriebsrundgang. Einblick in den Berufsalltag: Studierende und Azubis berichten. Anmeldungen werden erbeten bis einschließlich 23. Oktober. Kontakt: Fides Lang, Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Tel.: 02681 – 81 39 08, E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de