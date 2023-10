MEHREN – Unterhaltsames Herbstkonzert der Chorgemeinschaft „Alfone“ in Mehren

Veröffentlicht am 6. Oktober 2023 von wwa

MEHREN – Wiedbachtaler Männerchor Neitersen – Unterhaltsames Herbstkonzert der Chorgemeinschaft „Alfone“ in Mehren

Ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Chorkonzert boten die Sänger der Chorgemeinschaft „Alfone“ zusammen mit dem Frauenchor Mehren und der Gesangsgruppe „Donnabella“ in der vollbesetzten Kirche in Mehren. Erfreut über das volle Haus zeigte sich auch der WMC-Vorsitzende Andreas Haas, der die Chöre vorstellte und die geladenen Gäste begrüßte.

Der gesangliche Auftakt oblag dem gastgebenden Verein, der Chorgemeinschaft „Alfone“, (bestehend aus den Sängern der früheren Männerchöre aus Altenkirchen und Forstmehren sowie dem Wiedbachtaler Männerchor) unter dem Dirigenten Harald Gerhards. Mit seinem deutlichen und sehr präzisen Dirigat hatte er die Sänger jederzeit im Griff und nach wochenlanger Probenarbeit auch die volle Aufmerksamkeit der Herren. Dass der Männerchor alle Werke ohne Notenblätter und auswendig darbot, trug nicht nur zur gesanglichen Präzision bei, es beeindruckte auch die Zuhörerschar.

Mit Leichtigkeit, wenn auch weniger stimmgewaltig, überzeugten die Damen vom Frauenchor Mehren mit geistlichen aber auch fröhlichen Liedern, teilweise selbst getextet von der engagierten Chorleiterin Veronika Scholz. Der Frauenchor ist erst vor wenigen Jahren aus dem ehemaligen gemischten Chor Mehren entstanden. Da inzwischen auch einige Frauen aus Neitersen und Schöneberg hier aktiv sind, war die Verbindung zu einem gemeinsamen Konzert schnell hergestellt.

Die Moderatoren Werner Klak und Udo Schmidt führten mit viel Informationen zu den einzelnen Chorwerken durch das gelungene Programm.

Eine musikalische Überraschung war für viele Zuhörer das Damentrio „Donnabella“. Die Sängerinnen Kerstin Spahr, Veronika Scholz und Karin Stadler verzauberten nicht nur mit der stimmlichen Qualität ihres A-capella-Gesangs, sondern auch mit der Auswahl des Liedgutes. Sie gestalteten mit einem Querschnitt aus ihrem Repertoire ein ergreifendes und eingebungsvolles Klanggemälde in der romanischen Basilika. Das kleine Ensemble wird seit Jahren vom langjährigen Chorleiter des ehemaligen gemischten Chores, dem inzwischen 90-jährigen Gerd Schnabel, nicht nur geleitet, sondern bei einigen Chorwerken auch mit der 4. Stimme unterstützt, Chapeau!

Mit einem Dankeschön an alle Sängerinnen und Sänger, sowie an alle, die im Vorfeld und hinter den Kulissen zum Erfolg beigetragen haben, endete ein wunderschöner Konzertabend, bevor die Damen von „Donnabella“ mit einer feinen Zugabe, „Ich habe gesungen hinein in die Nacht“, die aufmerksamen Zuhörer ein letztes Mal verzauberten.

Alle Sängerinnen und Sänger erhielten begeisterten und verdienten Applaus für das tolle Konzert. Es war eine vorzügliche und richtungsweisende Werbung für die Fusion von Chören, aber auch für den Chorgesang im Allgemeinen.

Zum Ausklang des Abends luden die Neiterser Sänger noch zu Getränken und einem Snack in das Gemeindehaus in Mehren ein. Text: Udo Schmidt – Fotos: Manfred Schmidt